Blockchain e sicurezza: Bitget rinforza i criteri per il listing dei token (Di martedì 22 ottobre 2024) L'exchange di criptovalute Bitget, tra i più importanti a livello globale, ha introdotto nuovi e rigorosi standard per il listing dei token, con l'obiettivo di proteggere gli utenti dal crescente numero di exit scam (progetti in cui i fondatori si dileguano con gli asset illecitamente sottratti). Ogni progetto Blockchain che desidera listare il proprio token sulla piattaforma viene sottoposto a un processo di revisione legale completo, finalizzato a verificare che la qualità del codice, le misure di sicurezza e la compliance normativa siano allineate alla strategia di Bitget. Queste misure puntano a migliorare l'esperienza utente e il livello di protezione, rispettando al contempo la necessità dell'exchange di rimanere una piattaforma agile e innovativa.

