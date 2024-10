Thesocialpost.it - Bimba di 8 anni muore per un’infezione: colpa di un batterio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una bambina di 8è deceduta nella notte nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico di Messina, dopo aver combattuto controbatterica. La piccola, alunna della scuola primaria Mazzini-Gallo, ha iniziato a sentirsi male giovedì scorso, presentando febbre persistente. Nonostante un primo intervento del pediatra a domicilio, la sua situazione è peggiorata, spingendo i genitori a portarla d’urgenza al Pronto Soccorso nella notte tra sabato e domenica. All’arrivo in ospedale, oltre alla febbre, la bambina era gravemente disidratata. Gli esami effettuati in Pronto Soccorso hanno evidenziato la presenza dibatterica particolarmente aggressiva. Trasferita subito in Terapia Intensiva, purtroppo la piccola non ha risposto alle cure ed è deceduta intorno alle 4 di questa mattina.