Bergomi l’Athletic Club premia la sua fedeltà all’Inter | un riconoscimento

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 2015assegna il OneMan Award ai giocatori che hanno disputato la loro carriera con un un unico. Per l’annata 2024 tocca a Giuseppe, storico difensore e capitano dell’Inter.di Bilbao è probabilmente la squadra con la maggiore identità calcistica nel panorama europeo e, forse, mondiale. Unche fa dellaun grande valore, con la squadra composta unicamente da giocatori baschi. E dal 2015 per sottolineare ulteriormente i propri valori, ilbasco ha deciso di istituire il premio OneMan Award, cheproprio quei giocatori che sono considerati leggende dei loroe che hanno giocato unicamente con una maglia nel corso di tutta la loro carriera. E, per l’annata 2024, è toccato allo storico difensore e capitano dell’Inter Giuseppe