Ilnapolista.it - Belgio, calciatore raccoglie un petardo lanciato in campo e perde tre dita

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Fabio Schifano è undel KSCT Menen, club di 4a divisione provinciale C belga. Oggi avrebbe dovuto essere a Milano per tifare per il Bruges nella gara di Champions di questo pomeriggio, invece è ricoverato in ospedale. Il giovanedi 26 anni aveva appena fatto una doppietta nel match contro l’SK Zillebeke, quando raccolto da terra da terra quello che pensava fosse un fumogenoinal termine della gara. In realtà si trattava di un Cobra 6, ovvero un’arma pirotecnica pesante che ha il potere di una bomba a mano che è esploso proprio mentre Schifano lo stava portando fuori causandogli la perdi tredella mano.