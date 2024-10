Basket, la Virtus Bologna fa visita al Partizan Belgrado in Eurolega. Serve un’impresa per centrare la prima vittoria stagionale (Di martedì 22 ottobre 2024) Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna. Dopo aver fatto visita all’AS Monaco, infatti, i bianconeri sono attesi dall’inferno di Belgrado dove domani sera alle ore 20:30 affronteranno il Partizan di coach Zeljko Obradovic nella quinta giornata della regular season 2024-2025. Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Europa, con un bilancio finora negativo di quattro sconfitte in altrettante partite fin qui disputate che ha relegato la compagine bolognese all’ultimo posto in classifica dietro anche all’Olimpia Milano che ha un record di 1-3. Eppure i bianconeri in un paio di occasioni hanno lottato per 40’ perdendo in volata contro l’ASVEL Villeurbanne (87-85) e contro lo Zalgiris Kaunas (68-71), con Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier ultimi ad arrendersi del gruppo agli ordini di coach Luca Banchi. Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna fa visita al Partizan Belgrado in Eurolega. Serve un’impresa per centrare la prima vittoria stagionale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Seconda trasferta consecutiva inper la. Dopo aver fattoall’AS Monaco, infatti, i bianconeri sono attesi dall’inferno didove domani sera alle ore 20:30 affronteranno ildi coach Zeljko Obradovic nella quinta giornata della regular season 2024-2025. Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successoin Europa, con un bilancio finora negativo di quattro sconfitte in altrettante partite fin qui disputate che ha relegato la compagine bolognese all’ultimo posto in classifica dietro anche all’Olimpia Milano che ha un record di 1-3. Eppure i bianconeri in un paio di occasioni hanno lottato per 40’ perdendo in volata contro l’ASVEL Villeurbanne (87-85) e contro lo Zalgiris Kaunas (68-71), con Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier ultimi ad arrendersi del gruppo agli ordini di coach Luca Banchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - Serie A1 : Virtus Bologna-Tortona verrà recuperata il 6 novembre - Verrà recuperata mercoledì 6 novembre la sfida tra Virtus Bologna e Tortona, valida per la quarta giornata della Serie A1 di basket. RISULTATI E CLASSIFICHE The post Basket, Serie A1: Virtus Bologna-Tortona verrà recuperata il 6 novembre appeared first on SportFace. . Per Tortona si tratterà della prima di due trasferte consecutive lungo la via Emilia, vista la partita di tre giorni dopo ... (Sportface.it)

Basket : Trento diventa leader solitaria in Serie A - vince anche Reggio Emilia. Rinviata Virtus Bologna-Tortona - A questo punto gli ospiti arrivano anche fino al +9, e anche in virtù della continua presenza di Faye sotto canestro i padroni di casa faticano parecchio. Ripartono bene Olisevicius e Harrison, che da tre riavvicinano Treviso. A sigillare la vittoria di Reggio Emilia ci pensano Uthoff e Winston, per un 85-97 che segna un pieno merito da parte degli uomini di Priftis. (Oasport.it)

Basket : Trento diventa leader solitaria in Serie A. Rinviata Virtus Bologna-Tortona - TOP SCORER TREVISO – Olisevicius 23, Bowman 12, Macura 10 TRENTO – Lamb 19, Ford 18, Cale 15 PALLACANESTRO TRIESTE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 85-97 Finisce la serie vincente di Trieste, Reggio Emilia conquista un successo importantissimo grazie a un Cassius Winston da 28 punti che vince anche il duello con Jarrod Uthoff (24). (Oasport.it)