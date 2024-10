Ilgiorno.it - Azouz Marzouk, dalla strage di Erba al nuovo lavoro a Lecco: “Ho sofferto e sbagliato. Ora spero di essere accettato”

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Ho sempre cercato di vivere una vita normale, nonostante tutto quello che mi è successo”. I guai con la giustizia, ladinella quale ha perso tutto: il figlio Youssef di due anni, la moglie Raffaella e la suocera Paola Galli con la vicina di casa Valeria Cherubini. E ancora gli eccessi e i riflettori accesicronaca quando alle serate girava con Fabrizio Corona e Lele Mora; dii problemi con la giustizia per spaccio di droga, l’espulsione in Tunisia, la sua terra di origine dove ha trascorso dieci anni, e il ritorno adove aveva creato una nuova famiglia e dove presto potrebbeassunto come autista di autobus.