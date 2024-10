Ilfattoquotidiano.it - “Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore”: ecco chi è Andrea Bosca e come si sono conosciuti

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo amore per. È stato il settimanale Diva e Donna a paparazzare tra il brulicare dei viaggiatori della stazione Termini di Roma, l’attrice capitolina con quello che sembra un suo nuovo flirt. Si tratta dell’attoree, secondo quanto ricostruisce il settimanale, i due sila scorsa estate sul set di una fiction girata a Stromboli.però abita a Milano ea Roma. Questo infatti pare un discreto impedimento per il presente, ma che,si vede, nelle foto, non esclude la grande passione nei momenti in cui ci si trova insieme. Una delle prime tracce di questa nuova relazione sentimentale,l’aveva più o meno volontariamente data su Instagram lo scorso marzo, dove in una foto postata apprezza la vicinanza di due colleghi sul set della fiction. Uno di questi due era proprio