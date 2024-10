Inter-news.it - All’Arsenal basta un gol con lo Shakhtar Donetsk! Ansia Calafiori

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’Arsenal ha vinto 1-0 contro lo, nella terza partita di Champions League.per l’infortunio di. VITTORIA PRIMA DELL’INTER – L’Arsenal, che sarà la quarta avversaria in Champions League il prossimo 6 novembre, gioca in casa contro lo. La squadra di Mikel Arteta cerca il riscatto dopo aver perso nell’ultima uscita in Premier League contro il Bournemouth. I Gunners partono forte all’Emirates e dopo pochi minuti sfiorano il gol con Riccardo. Nella ripresa, il difensore italiano uscirà per infortunio. Al 29’, l’Arsenal passa in vantaggio con l’autogol di Dmytro Riznyk. Al 43’, occasione per il raddoppio: dopo un bel controllo sul passaggio filtrante in area Gabriel Jesus va alla conclusione. Tiro basso e centrale però, non può impensierire il portiere.