Gaeta.it - Aggressioni ai lavoratori della Circumvesuviana: sciopero di quattro ore in segno di protesta

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso il servizio, una delle linee ferroviarie più importanti per la mobilità intorno a Napoli. Un treno, partito da Sorrento, ha subito un guasto che ha costretto i passeggeri a scendere e a muoversi lungo i binari. Durante questa emergenza, capotreno e macchinista sono stati aggrediti da alcuni viaggiatori. Il sindacato Or.s.a ha denunciato quanto accaduto e ha annunciato unoprogrammato per domani, perre contro la vile aggressione e per richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro del personale. La sequenza degli eventi: un guasto crea confusione I fatti si sono verificati ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, quando il treno 1166, partito da Sorrento alle 16:38, ha subito un blocco mentre si trovava sulla tratta tra Pompei Scavi e Torre Annunziata.