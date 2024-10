Tvzap.it - “Affari tuoi”, cala il gelo in studio con Lupo: De Martino sconcertato

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) News tv. “”,ilincon: De. Stefano Deconduce: 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Nel corso della puntata di domenica sera, 20 Ottobre 2024, durante la quale ha giocato Chiara in rappresentanza del Piemonte, c’è stato un momento diincon, l’opinionista-guru seduto nel pubblico in