“Addio al pasticciere dei vip”. Morto a soli 34 anni, amatissimo anche tra i volti dello spettacolo e dello sport (Di martedì 22 ottobre 2024) Addio al pasticciere dei vip. Federico, 34 anni, è Morto lunedì sera, 22 ottobre, poco prima delle 22. La notizia del tragico incidente avvenuto mentre si trovava in sella al suo scooter ha fatto presto il giro della città ma anche dei social, ora invasi da messaggi sconcertati per la sua improvvisa scomparsa. L’incidente in periferia a Bologna dove, per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, si è verificato lo scontro fra uno scooter di grossa cilindrata Yamaha guidato dalla vittima e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. Per l’impatto, il giovane e noto pasticcere in città, è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del suv. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche il 118. Leggi anche: Maltempo: crolla una palazzina, un anziano intrappolato nel suo furgone. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024)aldei vip. Federico, 34, èlunedì sera, 22 ottobre, poco prima delle 22. La notizia del tragico incidente avvenuto mentre si trovava in sella al suo scooter ha fatto presto il giro della città madei social, ora invasi da messaggi sconcertati per la sua improvvisa scomparsa. L’incidente in periferia a Bologna dove, per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, si è verificato lo scontro fra uno scooter di grossa cilindrata Yamaha guidato dalla vittima e un suv, un Honda, che stava svoltando lungo la strada. Per l’impatto, il giovane e noto pasticcere in città, è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del suv. Sul posto, oltre alla polizia locale,il 118. Leggi: Maltempo: crolla una palazzina, un anziano intrappolato nel suo furgone.

