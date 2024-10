Aborto sicuro in Europa, la campagna My Voice My Choice (Di martedì 22 ottobre 2024) È in corso la raccolta di firme e l'iniziativa è diventata la più rapida petizione alle istituzioni europee nella storia. Ce la racconta direttamente la co-coordinatrice in Italia, la vicesindaca di Isernia Federica Vinci Wired.it - Aborto sicuro in Europa, la campagna My Voice My Choice Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È in corso la raccolta di firme e l'iniziativa è diventata la più rapida petizione alle istituzioni europee nella storia. Ce la racconta direttamente la co-coordinatrice in Italia, la vicesindaca di Isernia Federica Vinci

Campagna "No G7-Not on my body" - presidio al "Salesi" in favore di un aborto libero - sicuro e garantito - ANCONA – In occasione dell'avvio del G7 Salute ad Ancona la Campagna No G7-Not on my body ha promosso un presidio davanti all'Ospedale “Salesi” di Ancona per un “Aborto libero, sicuro e garantito”. «Dal 9 all'11 ottobre – dichiarano i promotori – le Marche, ed Ancona, saranno sede della riunione. . (Anconatoday.it)

Aborto sicuro - le storie di Gaia e Serena rimbalzate da un ospedale all’altro - sgridate e giudicate - . Questo intervento è regolamentato dalla norma che descrive con chiarezza le procedure da seguire in caso di richiesta di interruzione di gravidanza: esame delle possibili soluzioni dei problemi proposti. Prosegui la lettura . E aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all'inter. Abortire in Italia è un diritto riconosciuto dalla legge 194 del 1978. (Milleunadonna.it)

