A Sacile una mostra sulla storia dello spazialismo italiano (Di martedì 22 ottobre 2024) “Tancredi, Guidi, Morandis, Licata. 4 Anniversari Spazialisti” è il titolo della grande mostra a cura di Giovanni Granzotto che il Comune di Sacile (PN) organizza dal 21 settembre 2024 al 6 gennaio 2025 nello storico Palazzo Ragazzoni.Il 2024 è un anno cruciale per la storia dell’arte poiché Pordenonetoday.it - A Sacile una mostra sulla storia dello spazialismo italiano Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Tancredi, Guidi, Morandis, Licata. 4 Anniversari Spazialisti” è il titolo della grandea cura di Giovanni Granzotto che il Comune di(PN) organizza dal 21 settembre 2024 al 6 gennaio 2025 nello storico Palazzo Ragazzoni.Il 2024 è un anno cruciale per ladell’arte poiché

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senzatetto bivaccano in pieno centro e colonizzano viale Lacchin: l'allarme di residenti e commercianti - SACILE - Sta suscitando proteste sempre più vivaci la presenza - notata ormai da alcuni giorni - di un nutrito di senzatetto che di notte si accampano a dormire sotto la tettoia di un ... (ilgazzettino.it)

Maltempo Bologna, è allerta: non uscite in strada. Condizioni meteo critiche, rallentamenti ai treni - Ancora maltempo sull'Italia. Così come ieri, anche oggi - sabato 19 ottobre - piogge e temporali caratterizzeranno la giornata, con allerte meteo in sette regioni per rischio idraulico ... (ilmessaggero.it)

Piogge intense, allagamenti a Caneva e Sacile. Fiumi Livenza e Meschio in piena. La situazione - Oggi, 18 ottobre 2024, la Protezione Civile della Regione Fvg ha diramato un comunicato di aggiornamento sulla situazione meteorologica attuale, in relazione all’allerta regionale n. 33/2024 emessa il ... (nordest24.it)