WWE: Samantha Irvin lascerà la compagnia È una notizia delle ultime ore ma sembra che la ring announcer Samantha Irvin stia per lasciare la WWE pic.twitter.com/RpkLIYkpNN— Samantha Irvin (@SamanthaTheBomb) October 21, 2024

WWE : Polemiche su Jade e Bianca presentatrici di Bad Blood - Samantha Irvin risponde - ” Spiegazione della scelta In risposta a un altro fan che concordava con la critica originale, Samantha ha offerto una spiegazione più dettagliata: “Per rendere le persone felici. . Non c’è veramente motivo di allarmarsi o di preoccuparsi. ” Implicazioni per Bad Blood 2024 I commenti di Samantha sembrano riflettere il desiderio della WWE di celebrare i suoi talenti di punta e allo ... (Zonawrestling.net)

Samantha Irvin si difende dopo il suo ultimo post andato virale - Samantha Irvin ha trascorso gran parte della sua carriera in WWE ad NXT prima di essere promossa nel roster principale, dove ha perfezionato le sue abilità, in particolare con le sue introduzioni caratteristiche. com/aHF1H14v1i— WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) August 1, 2024 Le reazioni Tuttavia, questo post, ha finito per portare a molte critiche. (Zonawrestling.net)

WWE : Samantha Irvin risponde a chi mette in dubbio la sua relazione con Ricochet - twitter. Di cosa diavolo stai parlando?”. . Le coppie nel mondo del wrestling hanno sempre i riflettori puntati contro. What in the world are you talking about?— Samantha Irvin (@SamanthaTheBomb) July 31, 2024 “Cosa? Questo è il mio lavoro, leggere le vendite del merch e incitare la folla. I never understood why she never represented her man in public— Craig (@St_Louisra) July 30, ... (Zonawrestling.net)