Villa di Briano, pitbull e dogo a catena e senza cibo: sequestrato allevamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’allevamento di cani di grossa taglia, tra cui pitbull, tenuti in condizioni igienico-sanitarie contrarie alla legge, finito sotto sequestro, si trova a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Un allevamento di cani di grossa taglia, tra cui pitbull, tenuti in condizioni igienico-sanitarie contrarie alla legge, è stato scoperto dai carabinieri forestali a Villa di 2anews.it - Villa di Briano, pitbull e dogo a catena e senza cibo: sequestrato allevamento Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’di cani di grossa taglia, tra cui, tenuti in condizioni igienico-sanitarie contrarie alla legge, finito sotto sequestro, si trova adi, in provincia di Caserta. Undi cani di grossa taglia, tra cui, tenuti in condizioni igienico-sanitarie contrarie alla legge, è stato scoperto dai carabinieri forestali adi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pitbull, doghi e amstaff alla catena e senza cibo: arrivano i carabinieri - Cani senza cibo, alcuni legati con catene di ferro corte, uno aveva anche le orecchie mozzate: la scoperta a Villa di Briano, nel Casertano ... (fanpage.it)

Villa di Briano, pitbull e dogo a catena e senza cibo: sequestrato allevamento - Un allevamento di cani di grossa taglia, tra cui pitbull, tenuti in condizioni igienico-sanitarie contrarie alla legge, è stato scoperto dai ... (msn.com)

Blitz a Caserta, cani maltrattati e detenuti in una struttura abusiva - Sul posto è convenuto il detentore dei cani predetti che è stato deferito in stato di libertà per i reati di maltrattamento e di detenzione di cani in modalità incompatibili con la loro natura e ... (ilmeridianonews.it)