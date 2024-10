Vignali sull'emergenza maltempo: "Salvati dalla Cassa d'espansione, carenza negli interventi di soccorso" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Oggi possiamo dire che l'Amministrazione comunale di cui facevo parte è stata lungimirante quando ha pensato di realizzare la Cassa di espansione. All'epoca gli eventi estremi che si stanno verificando negli ultimi anni non si presentavano con questa frequenza. A qualcuno sembrava un Parmatoday.it - Vignali sull'emergenza maltempo: "Salvati dalla Cassa d'espansione, carenza negli interventi di soccorso" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Oggi possiamo dire che l'Amministrazione comunale di cui facevo parte è stata lungimirante quando ha pensato di realizzare ladi. All'epoca gli eventi estremi che si stanno verificandoultimi anni non si presentavano con questa frequenza. A qualcuno sembrava un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cassa d’espansione sulla carta. Ma il Marzeno l’ha già occupata - Filippo Donati . Le aree in questione, entrambe immediatamente a sud dell’area urbana, sono due, una sulla sinistra idrografica, a ovest – dove le acque esondate dall’abitato di San Martino hanno allagato il campo di paw paw che sorge a lato della provinciale modiglianese, trasformandolo in un lago artificiale ampio mezzo chilometro quadrato, fermandosi solo una volta raggiunto il terrapieno ... (Ilrestodelcarlino.it)

Cassa d’espansione del Panaro - "Spesi milioni per una grande opera che funziona solo a metà" - Il collaudo si è però fermato alla prima prova e ad oggi nessuno può sapere con certezza se la cassa d’espansione funzioni. . . "Nella primavera 2021, dopo un’attesa durata quasi quarant’anni, con la prima prova d’invaso è stato finalmente avviato il collaudo della cassa d’espansione del Fiume Panaro. (Modenatoday.it)

Lugo sud - espropri per la cassa di espansione - Continuano i lavori di messa in sicurezza idraulica del quartiere di Lugo Sud, che presto potrà contare su una nuova cassa di espansione. . Gli interventi di realizzazione della vasca di laminazione nel quartiere di Lugo Sud con relativi impianti elettromeccanici - che si estenderanno su un’area che si estende per circa 4 ettari e mezzo - potranno partire al termine delle operazioni di ... (Ilrestodelcarlino.it)