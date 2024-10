Vi scandalizza di più la sentenza sui migranti in Albania o la lettera di Patarnello? (Di lunedì 21 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La sentenza sui migranti in Albania","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La lettera di Patarnello","index":1} Liberoquotidiano.it - Vi scandalizza di più la sentenza sui migranti in Albania o la lettera di Patarnello? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lasuiin","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ladi","index":1}

Migranti in Albania - l'allarme di Caiazza : "perché con questa sentenza si rischia il caos" - È il giudice italiano che poi sentenzia, nella fattispecie dei dodici immigrati portati in Albania, che l'Egitto e il Bangladesh sono pericolosi secondo l'Europa. «Sì, ma quando sostiene che “la questione non è l'Albania ma che i giudici dicono che non esistono Paesi sicuri e di questo passo nessuno potrà essere rimpatriato, non puoi respingere e non puoi fare politica di difesa dei confini” il ... (Liberoquotidiano.it)

Chi è Silvia Albano - giudice della sentenza sui Cpr in Albania - capo “toghe rosse” e presidente di Md - post pro migranti sui social - Albano è presidente nazionale di Magistratura Democratica, la corrente delle cosiddette "toghe rosse". La giudice si sarebbe sempre schierata con “l'ala più radicale”, tanto da fare parte del gruppo che ha guidato il distacco dalla corrente di Area, accusata di non essere “sufficientemente di sinist . (Ilgiornaleditalia.it)

Nordio “Sentenza Corte Ue sui migranti mal interpretata dai giudici” - Loro facciano del loro peggio, che noi faremo del nostro meglio”. “Il governo non vuole imporre un bel niente, se non la regola della separazione dei poteri. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). La definizione di “paese sicuro” non può spettare alla magistratura, ma è una valutazione esclusivamente politica pur nei parametri del diritto internazionale”. (Unlimitednews.it)