Valencia migliaia di tifosi fuori dal Mestalla per contestare Peter Lim | Ti cacceremo dal nostro club FOTO

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Tidal”. E ancora: “Vai a casa”. Sono solamente due degli enormi striscioni che gli oltre 2.000delhanno esposto all’esterno delin occasione della manifestazione controLim, il principale azionista del, andata in scena circa un’ora prima della partita casalinga contro il Las Palmas. Sull’Avenida de Suecia, la strada su cui si affaccia il mitico stadio, sono stati esposti striscioni anche contro il presidente (“Layhoon, bugiardo”) e sono stati intonati cori contro i dirigenti Javier Solís e Miguel Corona. “Onore ad ogni pipistrello che combatte per ilstemma”, recitava lo striscione gigante in testa alla manifestazione. Un raduno che arriva in un momento cruciale per il futuro del. Lo scorso 17 ottobre è stato svelato il progetto del nuovo stadio che ilha presentato al consiglio comunale.