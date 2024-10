Uomini e Donne, Martina De Ioannon cita Raul Dumitras in studio: arriva la sua reazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) La nuova avventura di Martina De Ioannon a Uomini e Donne ha portato alla luce anche vecchie emozioni legate alla sua partecipazione a Temptation Island, dove la giovane aveva vissuto momenti difficili con l’allora fidanzato Raul Dumitras. Durante una recente puntata del programma condotto da Maria De Filippi, Martina ha parlato apertamente della sua esperienza sull’isola delle tentazioni e ha ribadito di non aver mai tradito Raul, lasciando emergere tutta la sua commozione. Ma le sue parole non sono rimaste inascoltate: Raul Dumitras ha infatti reagito tramite i social, con una storia su Instagram che ha sollevato non poche discussioni tra i fan del reality. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon cita Raul Dumitras in studio: arriva la sua reazione Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La nuova avventura diDeha portato alla luce anche vecchie emozioni legate alla sua partecipazione a Temptation Island, dove la giovane aveva vissuto momenti difficili con l’allora fidanzato. Durante una recente puntata del programma condotto da Maria De Filippi,ha parlato apertamente della sua esperienza sull’isola delle tentazioni e ha ribadito di non aver mai tradito, lasciando emergere tutta la sua commozione. Ma le sue parole non sono rimaste inascoltate:ha infatti reagito tramite i social, con una storia su Instagram che ha sollevato non poche discussioni tra i fan del reality.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Anticipazioni Uomini e Donne del 21/10/24 : Barbara De Santi “dà di matto” e minaccia di lasciare il programma perché… - E come nelle scorse registrazioni hanno ballato in studio. (Molto probabilmente domani capiremo cosa è accaduto tra di loro dopo che il tronista aveva deciso di eliminarla).  Ma lui ha manifestato il desiderio di voler conoscere altre donne e lei gli ha detto: “Ma mica te le baci?”. Ecco cos’altro è accaduto in quel del seguitissimo Trono over di Uomini e Donne: Gemma Galbani continua alla ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne : l’opinione di Chia sulla puntata del 21/10/24 - Oggi mentre quella poraccia della Aiello era tutta euforica (dentro, che fuori pare sempre mezza tramortita dalla vita) a raccontarci di avere conosciuto gli amici, la madre e pure il gatto Tommy, e di essere felice perché “siamo stati molto bene e c’è la voglia di continuare a conoscerlo!” lui aveva uno sguardo così vuoto e carente di emozioni che manco quando sono nella sala d’attesa del ... (Isaechia.it)

“Uomini e Donne” - l’insolita richiesta di Tina : Maria basita - Quindi, l’opinionista l’ha immediatamente rassicurata, spiegando che il saluto è rivolto ad una certa Cristina dell’Autogrill. News. Maria ha voluto vederci chiaro e si è subito messa ad indagare chiedendo a Tina il motivo di questo suo saluto così dal niente. La puntata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, di Uomini e Donne è iniziata in maniera insolita. (Tvzap.it)