Lapresse.it - Università, l’idea di Bernini: studentati in immobili confiscati alle mafie

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Semplificare l’utilizzo di beni sequestrati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi per studenti universitari. È una delle norme su cui, secondo quanto si apprende, lavora il ministero dell’e della ricerca da inserire in un provvedimento atteso già oggi in Consiglio dei ministri, anche se l’esame potrebbe slittare a una successiva riunione. La misura, viene spiegato, si inserisce in un ampio pacchetto di semplificazioni già approvato negli scorsi mesi, su proposta della ministra Anna Maria, che punta ad accelerare la realizzazione di posti letto, anche per il raggiungimento del target Pnrr fissato a 60mila unità.