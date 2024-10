Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 12:10

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il maltempo in primo piano weekend critico in tutta Italia da nord a sud la penisola è sott’acqua colpita dalle intense precipitazioni che hanno travolto anche la Sicilia impresa da mesi una forte siccità oltre 80 mm di pioggia sono caduti in Emiliagna in quattro ore dopo giorni di maltempo allagando buona parte della città di Bologna del territorio circostante un ragazzo di 20 anni morto a Pianoro Chiama con il fratello su un auto Travolta dall’onda di piena durante la notte l’alluvione raggiunto anche Ravenna Modena Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutta la strada dell’Appennino per oggi allerta arancione su Calabria meridionale e Ionica su una parte dell’Emiliagna su Ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori Sud orientali della Lombardia non uscite di casa ...