Ucraina, Kiev colpisce la più grande fabbrica di bombe russa (Di lunedì 21 ottobre 2024) La guerra in Europa. Kiev colpisce la più grande fabbrica di bombe russa, Mosca risponde attaccando Kharkiv: 9 feriti e intere comunità senza corrente. Servizio di Fabio Bolzetta

Kiev colpisce base droni in Russia - Lo rende noto lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine. 51 Le forze ucraine hanno attaccato la base di stoccaggio per droni di Shahedov, vicino al villaggio di Oktyabrsky, nel territorio di Krasnodar,in Russia. 21. . "Oggi afferma lo Stato maggiore ucraino,un gruppo d'attacco di forze e mezzi delle Forze Navali delle Forze Armate dell'Ucraina, in collaborazione con unità del Servizio di ... (Televideo.rai.it)

Ucraina - massiccio raid russo colpisce Kiev e altre città - Ma la risposta rimane limitata a causa delle difficoltà logistiche e dei continui combattimenti. Foto Ansa/Epa Ting ShenSecondo le autorità ucraine, l’attacco ha colpito anche alcuni ospedali e scuole, complicando ulteriormente la situazione per la popolazione civile. Il raid sull’Ucraina L’attacco è iniziato nelle prime ore del mattino del 30 settembre. (Velvetmag.it)

Ucraina - Kiev colpisce gli arsenali di Putin : la strategia di Zelensky - (Adnkronos) – "Abbiamo colpito un altro deposito di armi in Russia". La strategia dell'Ucraina è chiara e il presidente Volodymyr… L'articolo Ucraina, Kiev colpisce gli arsenali di Putin: la strategia di Zelensky proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)