Totti torna in campo? | Mi hanno cercato squadre di Serie A

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 28 maggio 2017 diede il suo addio alla Roma e al calcio giocato. A 48 anni, però, Francescoha stupito tutti con una notizia clamorosa: «re a giocare? Mai dire mai nella vita, di recente mialcunediA». L’ex capitano e bandiera giallorossa lo ha dichiarato in un’intervista a Betsson Sport, in cui ha ribadito un’ipotesi – molto remota, bisogna aggiungere – di rimettere gli scarpini ai piedi. «Ci sono stati giocatori in passato che sonoti a giocare dopo tanti anni», ha aggiunto l’ex numero 10 della Nazionale. «Chi mi hami ha fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Non è la Roma, sarebbe difficile. Se dovessi farlo sarebbe però in Italia, non all’estero».aveva accennato al clamoroso ritorno già nel docufilm Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport per il centenario del Corriere dello Sport.