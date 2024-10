Torino, Vanoli rialza la testa: col Como tornano ben due big (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Torino subito al lavoro dopo la delusione per la sconfitta contro il Cagliari: Vanoli pensa già al Como dove ritroverà due big Il Torino torna dalla trasferta contro il Cagliari con il rammarico per il ko e anche la rabbia per l’errore di Aureliano sul primo gol dei sardi, ma Vanoli è già concentrato Calcionews24.com - Torino, Vanoli rialza la testa: col Como tornano ben due big Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilsubito al lavoro dopo la delusione per la sconfitta contro il Cagliari:pensa già aldove ritroverà due big Iltorna dalla trasferta contro il Cagliari con il rammarico per il ko e anche la rabbia per l’errore di Aureliano sul primo gol dei sardi, maè già concentrato

Torino - conferenza stampa Vanoli post Cagliari : «Noi puniti dagli episodi - ecco cosa non ha funzionato. Solo complimenti a Sanabria» - Alla fine però, la sfida valida […]. La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Cagliari Torino, l’intervista completa del tecnico granata ai margini del match valido per l’8ª di Serie A Quella tra Cagliari Torino è stata senz’ombra di dubbio una delle partite più combattute e per certi versi divertenti di questo avvio di Serie A. (Calcionews24.com)

