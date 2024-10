Tir si ribalta con tutto il carico, autostrada bloccata: un ferito (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grave incidente, autostrada. È arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, la notizia di un sinistro che ha coinvolto un tir che si è ribaltato. Naturalmente ci sono disagi seri al traffico. L’autostrada è stata chiusa per poter rimuovere non solo il mezzo pesante, ma anche il contenuto che si è riversato sulla carreggiata. Il tir stava procedendo sull’autostrada A1 Milano-Roma in direzione nord. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e si è rovesciato. L’incidente è avvenuto tra Cassino e Pontecorvo all’altezza del km 659+300. L’uomo è rimasto ferito in modo grave. Leggi anche: Migrante ucciso da poliziotto, la decisione sull’agente Tir si ribalta sull’autostrada A1, due chilometri di coda Il materiale ferroso, probabilmente destinato ad un termovalorizzatore, si è riversato sulla carreggiata. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grave incidente,. È arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, la notizia di un sinistro che ha coinvolto un tir che si èto. Naturalmente ci sono disagi seri al traffico. L’è stata chiusa per poter rimuovere non solo il mezzo pesante, ma anche il contenuto che si è riversato sulla carreggiata. Il tir stava procedendo sull’A1 Milano-Roma in direzione nord. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e si è rovesciato. L’incidente è avvenuto tra Cassino e Pontecorvo all’altezza del km 659+300. L’uomo è rimastoin modo grave. Leggi anche: Migrante ucciso da poliziotto, la decisione sull’agente Tir sisull’A1, due chilometri di coda Il materiale ferroso, probabilmente destinato ad un termovalorizzatore, si è riversato sulla carreggiata.

