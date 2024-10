The Penguin: un personaggio cruciale di The Batman torna nell'episodio 5 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora un evidente riferimento al film di Matt Reeves è stato inserito nell'ultimo episodio della serie HBO andato in onda nella notte L'episodio 5 di The Penguin presenta un cameo di un personaggio fondamentale che abbiamo conosciuto in The Batman (2022), e molti fan potrebbero esserselo perso! L'episodio "Homecoming", andato in onda su HBO Max, in Italia arriva su Sky e in streaming sulla piattaforma Now, ha dovuto fare i conti con le conseguenze drammatiche del colpo di scena dell'episodio precedente che ha visto Sofia Falcone (Cristin Milioti) compiere un gesto decisivo nella sua lotta per il controllo del potere criminale a Gotham. Ebbene, la serie non poteva rimanere a guardare ma ha dovuto richiamare nello show un personaggio già comparso nel Movieplayer.it - The Penguin: un personaggio cruciale di The Batman torna nell'episodio 5 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora un evidente riferimento al film di Matt Reeves è stato inserito'ultimodella serie HBO andato in ondaa notte L'5 di Thepresenta un cameo di unfondamentale che abbiamo conosciuto in The(2022), e molti fan potrebbero esserselo perso! L'"Homecoming", andato in onda su HBO Max, in Italia arriva su Sky e in streaming sulla piattaforma Now, ha dovuto fare i conti con le conseguenze drammatiche del colpo di scena dell'precedente che ha visto Sofia Falcone (Cristin Milioti) compiere un gesto decisivoa sua lotta per il controllo del potere criminale a Gotham. Ebbene, la serie non poteva rimanere a guardare ma ha dovuto richiamareo show ungià comparso nel

The Penguin introduce un personaggio classico di Batman : The Animated Series nell’Universo di Batman - Chi è Summer Gleeson? Creata da Paul Dini e Bruce Timm, Summer Gleeson ha fatto il suo debutto nell’episodio “Cuore di ghiaccio” di Batman: The Animated Series del 1992. Siamo quasi a metà della prima stagione di The Penguin, la nuova serie della HBO ispirata alla tradizione dell‘Universo DC. (Nerdpool.it)

The Penguin : Chi è Magpie? Ecco chi è il personaggio DC Comics apparso nella serie - È spesso utilizzata come un villain minore ma efficace, perfetta per storie che richiedono un tocco di follia e un tema legato al furto e all’ossessione. Anche se il ruolo di Magpie in Gotham non è centrale, contribuisce a mostrare la varietà di villain che popolano la città e i pericoli che i protagonisti devono affrontare. (Nerdpool.it)

Come Colin Farrell è diventato The Penguin : «In tutta la mia carriera di attore non ho mai incontrato un personaggio simile» - È qualcosa che abbiamo nel nostro DNA e ha a che fare con gli angoli delle cose che ci circondano. A quei tempi, Batman era ancora una presenza con un costume nero che gli dava l'aspetto di un demone. Il suo volto, l'aspetto, le dimensioni. Questa serie ci permette, come mi ha spiegato Lauren nella nostra prima conversazione, di creare una serie di relazioni con le persone che lo circondano, in ... (Gqitalia.it)