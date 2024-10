Terni, oltre seicento firme per la petizione ‘Salviamo i resti dell’antico convento’: “Non seppelliamo la nostra storia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) seicentodue firme complessive per la petizione promossa da Michele Rossi, suddivisa nella parte cartacea e online. L’ex capogruppo di Terni Civica ha infatti promosso l’iniziativa, a seguito degli aggiornamenti sul progetto di riqualificazione di largo Cairoli. Un progetto entrato nella sua fase Ternitoday.it - Terni, oltre seicento firme per la petizione ‘Salviamo i resti dell’antico convento’: “Non seppelliamo la nostra storia” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)duecomplessive per lapromossa da Michele Rossi, suddivisa nella parte cartacea e online. L’ex capogruppo diCivica ha infatti promosso l’iniziativa, a seguito degli aggiornamenti sul progetto di riqualificazione di largo Cairoli. Un progetto entrato nella sua fase

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni, regolamento ‘svuota-canile’: approvato nuovo testo sul benessere animale - di C.P. «Ciò che mi interessa è svuotare il canile di Terni. Per me gli animali non devono stare in galera. Abbiamo ancora 180 cani nel nostro luridissimo canile. Ho assistito a una scena vergognosa, ... (umbria24.it)

Novità per agricoltura e lavoro - Sono diverse le modifiche normative che hanno interessato di recente il settore primario. Ecco allora che Coldiretti Umbria ha promosso un incontro a Pantalla per discuterne con chi è coinvolto in pri ... (rainews.it)

Forza Nuova non si presenterà alle Regionali. A dicembre apertura di una prima sede in Umbria - "Ringrazio tutti i forzanovisti che si sono profusi nella raccolta di firme raggiungendo con sforzo generoso l'obiettivo di 500 firme. Devo purtroppo constatare che i nostri appelli per una coalizione ... (orvietonews.it)