Teatro Solari e Vanzi protagonisti in Sala Assoli con Oh scusa dormivi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’ambito del progetto I 100 Anni di Achille Mango, due giornate dedicate a celebrare uno dei padri fondatori deldi sperimentazione italiano,(Vico LungoNuovo 110) presenta, sabato 25 e domenica 26 ottobre alle ore 20.30, Oh. L’opera, scritta da Jane Birkin e tradotta da Alessandra Aricò (Edizioni Barbès, 2008), vede in scena Alessandrae Marco, fondatori, insieme a Giorgio Barberio Corsetti, del gruppo La Gaia Scienza, una delle compagnie più rivoluzionarie attive tra gli anni ’70 e ’80, sostenuta nel fermento artistico e culturale di quegli anni proprio da Mango. Dopo l’esperienza con La Gaia Scienza, hanno dato vita alla compagnia, portando le loro opere in numerosi teatri e festival.