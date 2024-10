Quotidiano.net - Steve’s, la startup torinese che crea scarpe di lusso da bucce di mele

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’IDEA È DEI FRATELLI Filippo e Giulia Gandini (nella foto in alto), due giovani imprenditori torinesi che, nel 2022, hanno deciso di abbandonare le rispettive carriere professionali per imbarcarsi in un’avventura all’insegna della sostenibilità, nonché della valorizzazione dell’artigianato interamente ‘made in Italy’: parliamo della, brand emergente di calzature ecosostenibili, o meglio, ‘plant-based’ (letteralmente, ‘ricavate dalle piante’). Già, perché le sneakerssono realizzate utilizzando componenti innovativi come AppleSkin, un’ecopelle veganata, parzialmente, con gli scarti della lavorazione delledell’Alto Adige. Nella fabbricazione di ciascun paio si utilizza anche velluto upcycled, recuperato da avanzi di produzione e altrimenti destinato al contenitore dei rifiuti.