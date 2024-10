Sanità, 12 mln italiani con dolore cronico, anestesisti e istituzioni a confronto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute ) - Sono circa 12 milioni gli italiani affetti da dolore cronico, una condizione che ha un impatto devastante sulla qualità della vita e impone un pesante fardello economico sul nostro sistema sanitario nazionale. E il dolore cronico sarà domani al centro del dibattito promosso dalla Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), dal titolo 'Emergenza dolore: linea diretta con i pazienti', che si terrà dalle 10 alle 13 nella Sala Capitolare del Palazzo della Minerva a Roma. Esperti e istituzioni si confronteranno sull'importanza della gestione del dolore e sulla necessità di rendere più accessibili a milioni di pazienti i trattamenti adeguati. Liberoquotidiano.it - Sanità, 12 mln italiani con dolore cronico, anestesisti e istituzioni a confronto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute ) - Sono circa 12 milioni gliaffetti da, una condizione che ha un impatto devastante sulla qualità della vita e impone un pesante fardello economico sul nostro sistema sanitario nazionale. E ilsarà domani al centro del dibattito promosso dalla Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), dal titolo 'Emergenza: linea diretta con i pazienti', che si terrà dalle 10 alle 13 nella Sala Capitolare del Palazzo della Minerva a Roma. Esperti esi confronteranno sull'importanza della gestione dele sulla necessità di rendere più accessibili a milioni di pazienti i trattamenti adeguati.

