Inter-news.it - Roma-Inter 0-1, errore clamoroso di Massa! La moviola è un paradosso – CdS

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Quello che è successo duranteha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri, nonostante la vittoria per 0-1 all’Olimpico. Ma ancor di più ha sollevatorogativi sulla qualità delle analisi arbitrali. Ladel Corriere dello Sport questa mattina è un, che dà un voto inspiegabilmente positivo all’arbitrodopo l’(suo e del VAR) nel contatto Cristante-Thuram.INGIUSTIFICATA – Questa mattina durante la rassegna stampa sorprende – forse neanche tanto -, l’insolito giudizio del quotidianono, che ha assegnato un generoso “voto 6” all’arbitro Davide, per una direzione di gara che ha toccato il fondo con l’episodio chiave dell’incontro. Ovvero lo scontro tra Bryan Cristante e Marcus Thuram durante