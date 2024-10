Risse e spaccio, pugno duro del questore: scatta il 'Daspo Urbano', centro storico vietato ad un 24enne per 4 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Divisione Anticrimine della questura di Forlì-Cesena, diretta da Maurizio Maccora, ha eseguito un “Daspo Urbano” emesso dal questore Claudio Mastromattei nei confronti di un cittadino straniero di 24 anni. Il giovane è noto per essere spesso “al centro” di segnalazioni di cittadini e di fatti Forlitoday.it - Risse e spaccio, pugno duro del questore: scatta il 'Daspo Urbano', centro storico vietato ad un 24enne per 4 anni Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Divisione Anticrimine della questura di Forlì-Cesena, diretta da Maurizio Maccora, ha eseguito un “” emesso dalClaudio Mastromattei nei confronti di un cittadino straniero di 24. Il giovane è noto per essere spesso “al” di segnalazioni di cittadini e di fatti

Stalker a 19 anni con una minorenne : scatta l’ammonimento del Questore - Dall’atteggiamento di stalking posto in essere dal giovane è derivato alla ragazza uno stato di profonda agitazione, ansia e paura per la propria incolumita?, tanto da rivolgersi ad un terapeuta per il controllo degli attacchi di panico, cambiando le proprie abitudini di vita, uscendo solo in compagnia di amiche e parenti, rinunciando ad andare a ballare con la sorella nella paura di incontrare ... (Corrieretoscano.it)

Stalker a 19 anni a una minorenne : scatta l’ammonimento del Questore - Tale evento, fortunatamente non verificatosi, ha convinto la ragazza a parlarne con i genitori e a lasciare il fidanzato. Addirittura, in un episodio il giovane, come riferito dalla ragazza, la minacciava di utilizzare un suo sedicente amico pregiudicato per “far sparire dalla faccia della terra” la sorella. (Corrieretoscano.it)

Inchiesta ultras - per Lucci e Beretta stadio proibito fino al 2034 : dal questore 24 daspo dai 3 ai 10 anni - . I daspo per i capi ultrà Per Lucci, che nelle intercettazioni sembra fare affari con il cantante Fedez, e Beretta, già in carcere per l’omicidio dell’esponente di punta della ‘ndrangheta Antonio Bellocco, il questore ha disposto anche l’obbligo di firma per i primi cinque anni. Il questore ha notificato in tutto 24 daspo, dai 3 ai 10 anni, ma sono attesi altri provvedimenti. (Open.online)