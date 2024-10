Spazionapoli.it - Rigore in Empoli-Napoli, il dibattito è ancora rovente: c’è un gesto che dà ragione a Politano

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il giorno dopo, continua a far discutere l’episodio del calcio diper il fallo su Matteo, poi trasformato da Khvicha Kvaratskhelia. Missione difesa del primo posto riuscita: ilsi sporca le mani e, seppur con qualche difficoltà – merito soprattutto dei padroni di casa, più che per demeriti dei partenopei -, riesce a portare a casa i tre punti nella sfida contro l’. Il lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A regala nuove certezze a tutto l’ambiente, che ora è tornato a sognare dopo una stagione, quella passata, molto complicata. Ci sono pochi dubbi sul fatto che ci siada migliorare, in attesa magari di un Romelu Lukaku più in forma e non solo, ma i segnali in questa prima parte di campionato sono sicuramente incoraggianti.