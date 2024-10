Report eBay: l’e-commerce promuove un sistema più inclusivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) IL NUOVO Report di eBay sul business delle imprese italiane attive sul marketplace, presentato in una serie di incontri presso la Camera dei Deputati e il Senato insieme ad alcune delle imprese, rivela un dato sorprendente: sono le piccole realtà imprenditoriali del centro-sud a guidare la classifica nazionale per la ’densità digitale’ eBay, un indicatore pro-capite dell’attività delle piccole imprese che operano sul marketplace. Questo dato, che emerge dall’analisi delle transazioni effettuate nel 2022, dimostra come la digitalizzazione contribuisca concretamente a supportare il business delle aziende, indipendentemente dalla loro dimensione e posizione geografica. Ma non solo: digitalizzazione ed e-commerce favoriscono anche l’export. Quotidiano.net - Report eBay: l’e-commerce promuove un sistema più inclusivo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) IL NUOVOdisul business delle imprese italiane attive sul marketplace, presentato in una serie di incontri presso la Camera dei Deputati e il Senato insieme ad alcune delle imprese, rivela un dato sorprendente: sono le piccole realtà imprenditoriali del centro-sud a guidare la classifica nazionale per la ’densità digitale’, un indicatore pro-capite dell’attività delle piccole imprese che operano sul marketplace. Questo dato, che emerge dall’analisi delle transazioni effettuate nel 2022, dimostra come la digitalizzazione contribuisca concretamente a supportare il business delle aziende, indipendentemente dalla loro dimensione e posizione geografica. Ma non solo: digitalizzazione ed e-favoriscono anche l’export.

