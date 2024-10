Radar in avaria: aeroporti bloccati. Ritardi e voli cancellati, caos nei cieli (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Andrea Gianni Il rallentamento del sistema operativo è durato per circa mezz’ora, provocando però un pesante impatto sul trasporto aereo in Lombardia, Piemonte e Liguria: voli cancellati, in ritardo o dirottati su altri scali. Un pomeriggio di passione partito dalla sala Radar di Enav a Milano, competente sugli aeroporti del Nord Ovest, dove alle 17.30 si è verificato un problema al software che gestisce i dati. Dall’Ente Nazionale Assistenza al Volo hanno fatto sapere che subito si è passati al sistema secondario, che però per motivi di sicurezza previsti dalla normativa europea non può funzionare al 100%. Questo ha creato il rallentamento, con ripercussioni a cascata sui voli programmati nel pomeriggio. Solo verso sera la situazione è rientrata alla normalità negli aeroporti di Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova. Ilgiorno.it - Radar in avaria: aeroporti bloccati. Ritardi e voli cancellati, caos nei cieli Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Andrea Gianni Il rallentamento del sistema operativo è durato per circa mezz’ora, provocando però un pesante impatto sul trasporto aereo in Lombardia, Piemonte e Liguria:, in ritardo o dirottati su altri scali. Un pomeriggio di passione partito dalla saladi Enav a Milano, competente suglidel Nord Ovest, dove alle 17.30 si è verificato un problema al software che gestisce i dati. Dall’Ente Nazionale Assistenza al Volo hanno fatto sapere che subito si è passati al sistema secondario, che però per motivi di sicurezza previsti dalla normativa europea non può funzionare al 100%. Questo ha creato il rallentamento, con ripercussioni a cascata suiprogrammati nel pomeriggio. Solo verso sera la situazione è rientrata alla normalità neglidi Linate, Malpensa, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova.

