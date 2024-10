Quarta alluvione in Emilia Romagna in 17 mesi: "Fenomeni sempre più estremi, serve un nazionale per ripensare un po' il territorio" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quello romagnolo è un territorio fragile, che ancora una volta ha subito pesanti danni in seguito a uno di quegli eventi meteorologici estremi che, ormai, si stanno verificando sempre più spesso. Dalla collina alla costa, le acque fanno sempre più paura, sia che scendano da una montagna, sia che Forlitoday.it - Quarta alluvione in Emilia Romagna in 17 mesi: "Fenomeni sempre più estremi, serve un nazionale per ripensare un po' il territorio" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quello romagnolo è unfragile, che ancora una volta ha subito pesanti danni in seguito a uno di quegli eventi meteorologiciche, ormai, si stanno verificandopiù spesso. Dalla collina alla costa, le acque fannopiù paura, sia che scendano da una montagna, sia che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eventi meteo estremi sempre più frequenti - Mario Tozzi : “Il clima è cambiato e la colpa è dell’uomo” - Perché l’acqua trova sempre una strada, non sempre è quella pensata dall’uomo però… "Si è pensato di risolvere il problema delle forti precipitazioni realizzando opere, argini ecc. Non usa mezze parole Mario Tozzi, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo ma prima di tutto geologo. (Lanazione.it)

L’annacquamento dell’aria dietro agli eventi meteorologici sempre più estremi - I tifoni si sono sempre verificati in condizioni climatiche favorevoli alla loro formazione. In ultimo, è bene dare un allerta e cercare di evacuare le zone interessate. Inoltre, le case e i villaggi sono parzialmente distrutti: le persone sopravvissute, oltre a non avere più un impiego, non hanno accesso nemmeno alla propria dimora. (Linkiesta.it)

Tromba d'aria e tromba marina - come nascono e perché sono sempre più frequenti : «Sono fenomeni estremi e distruttivi» - Tromba d'aria e tromba marina, entrambi eventi solitamente improvvisi e devastanti, l'una diversa dall'altra per il luogo in cui si sviluppano: la prima sulla terraferma, la seconda... (Leggo.it)