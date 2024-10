Pierpaolo Pretelli, il debutto a teatro è indimenticabile: retroscena dal backstage con Giulia Salemi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il debutto di Pierpaolo Pretelli a teatro e la gioia di Giulia Salemi: le immagini dal backstage L'articolo Pierpaolo Pretelli, il debutto a teatro è indimenticabile: retroscena dal backstage con Giulia Salemi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Pierpaolo Pretelli, il debutto a teatro è indimenticabile: retroscena dal backstage con Giulia Salemi Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildie la gioia di: le immagini dalL'articolo, ildalconproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gf Vip - Pierpaolo Pretelli debutta a teatro con Rocky – The Musical : “Determinazione e sacrificio ripagano sempre” - Dopo il debutto al Teatro Alfieri di Torino, sarà possibile vedere lo spettacolo con Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello nei maggiori teatri italiani. Periodo roseo e non solo dal punto di vista personale per Pierpaolo Pretelli, l’ex Vippone presto papà del suo secondogenito che avrà dalla compagna Giulia Salemi. (Isaechia.it)

Pierpaolo Pretelli debutta a teatro con il musical Rocky e festeggia con Giulia Salemi - poi scrive una dedica a se stesso - Pierpaolo Pretelli ha debuttato a Torino nei panni di Rocky a teatro e ha voluto scrivere una dedica a se stesso sui social L'articolo Pierpaolo Pretelli debutta a teatro con il musical Rocky e festeggia con Giulia Salemi, poi scrive una dedica a se stesso proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Pierpaolo Pretelli - Fariba sul debutto al teatro del genero : “sono orgogliosa di te - strepitoso” - Successo per l’ex gieffino “orgoglio di mamma Fariba” Pierpaolo Pretelli ha debuttato ieri sera a Torino nel ruolo di Rocky, tratto dall’omonimo film, per la regia di Luciano Cannito. Pier ha esordito nel ruolo che nel film fu interpretato dall’attore Sylvester Stallone, mentre nel ruolo di Adriana si è esibita Giulia Ottonello, che è stata vincitrice della seconda edizione di Amici. (361magazine.com)