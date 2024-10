Perché Avetrana - Qui non è Hollywood racconta molto anche di noi (Di lunedì 21 ottobre 2024) In arrivo su Disney+ il 25 ottobre, la serie che ripercorre l'omicidio di Sara Scazzi sceglie (per fortuna) di non cavalcare la morbosità Vanityfair.it - Perché Avetrana - Qui non è Hollywood racconta molto anche di noi Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In arrivo su Disney+ il 25 ottobre, la serie che ripercorre l'omicidio di Sara Scazzi sceglie (per fortuna) di non cavalcare la morbosità

‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ - Giancarlo Commare e Vanessa Scalera : «Un bel viaggio - ma durissimo» - Ho ficcato i piedi ancora di più nella terra». Quindi non ho potuto capire veramente come parla e si muove. Mi sento di dirti che, per quanto sia stato difficile, è stato un ruolo straordinario da affrontare perché dovevamo lavorare sulle cose negative, rendendole leggere». «Quando ci ritroviamo davanti a personaggi esistiti, la curiosità ti spinge a cercare. (Funweek.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood - recensione RoFF19 : Sarah Scazzi - cronaca e macabra curiosità - “Il presupposto della serie è stato l’avvicinarci il più possibile all’umanità di questa storia”, ha dichiarato Mezzapesa. La regia rispecchia questi intenti: assiste, non giudica, si limita a registrare. Avetrana – Qui non è Hollywood – Federica Pala e Giulia Perulli (foto Lorenzo Pesce)Come trattare il racconto nero Pippo Mezzapesa torna a raccontare il male e come esso possa corrodere ... (Spettacolo.eu)

AVETRANA – QUI NON È HOLLYWOOD : UNA TRAGEDIA GRECA AI TEMPI DEL POST MEDIALE - . L’azione viene declinata in un lungo processo deduttivo ricavabile dalle visioni psichiche e macbethiane, rispettivamente, di Sabrina, Michele e Cosima intenti a fare i conti con un devastante effetto collaterale, dettato dalla hybris, e con l’occultamento del marcio di una casa in virtù delle le apparenze. (Nerdpool.it)