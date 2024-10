Oro ritocca il record, Spot a 2.725 dollari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il prezzo dell'oro corre ancora: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) passa di mano a 2.725,78 dollari con un avanzamento dello 0,16% dopo aver toccato il record a 2.734,60 dollari mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 2.741,70 dollari con una crescita dello 0,43%. Quotidiano.net - Oro ritocca il record, Spot a 2.725 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il prezzo dell'oro corre ancora: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold) passa di mano a 2.725,78con un avanzamento dello 0,16% dopo aver toccato ila 2.734,60mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 2.741,70con una crescita dello 0,43%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'oro a nuovi record - supera quota 2.700 dollari - 718,6 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,41%. 700 dollari. Il metallo giallo, tra i beni rifugio preferiti a maggior ragione in tempi di forti turbolenze geopolitiche (da ultimo il raid di Israele che ha portato alla morte del capo di Hamas, Yahya Sinwar), è salito a 2. L'oro prosegue la sua corsa e tocca nuovi record sui mercati asiatici, andando oltre quota 2. (Quotidiano.net)

L'oro a nuovi record - supera quota 2.700 dollari - 700 dollari. . 718,6 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,41%. Il metallo giallo, tra i beni rifugio preferiti a maggior ragione in tempi di forti turbolenze geopolitiche (da ultimo il raid di Israele che ha portato alla morte del capo di Hamas, Yahya Sinwar), è salito a 2. L'oro prosegue la sua corsa e tocca nuovi record sui mercati asiatici, andando oltre quota 2. (Quotidiano.net)

TSMC da record : 10 miliardi di dollari di profitti in tre mesi - Il produttore di chip ha raggiunto risultati storici, grazie a clienti come Apple e Nvidia e alla "forte domanda" per smartphone e IA... Leggi tutto . (Dday.it)