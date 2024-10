Iltempo.it - Orlando e le fantomatiche 5 province. Il dem: "Criticano perché hanno paura"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ora dice che lo attaccanodi perdere. Gli altri. Intendendo quei "cattivoni" che sostengono Marco Bucci, lo sfidante. Non lui, che è tornato stabilmente in Liguria per la campagna elettorale, lui, che per gli allori (ed i ministeri) che ha conquistato a Roma, si sente un po' un'autorità. Come il Marchese del grillo, però a Genova. «Io so io e voi», come osate contrastare il mio prossimo traguardo a Piazza De Ferrari? Così non è una svista o un lapsus, come tante volte succede, Andreaconosce poco la Liguria, 4 o 5in fondo che differenza fa, per uno che la carriera l'ha fatta nella Capitale, l'uomo giusto al posto giusto nei miasmi del Nazareno, il più lesto ad arraffare un incarico, anche in virtù del fatto che è l'ultimo figlio con il bollino doc.