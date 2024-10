Ilrestodelcarlino.it - Notte da incubo in città. Tracimano fogne e canali. Strade e case allagate: "Mai vista tanta acqua"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In via Rossini i tombini zampillano invece di ingoiare, i cortili e i garage di via Marenzio, via Paini, via Pacini, sono allagati con livelli che in qualche caso hanno superato il metro d’altezza, i pavimenti delleal piano terra in via Pergolesi sono tappeti di fango e liquami. Come l’area Morane e Modena est, la zona Musicisti tra sabato e domenicaè finita sott’. "Ci è saltata anche la corrente perché abbiamo giù un frigo, sarà tutto da buttare", allarga le braccia Tiziana mentre spazza via i detriti assieme a Odilia, 92 anni. Il quartiere ha pagato la pendenza che lo contraddistingue: se in piazza Grande siamo sui 34 metri di altezza, nel quadrilatero tra via Bonacini, Divisione Acqui, Minutara e Pelusia si scende a 32.