Napoli, muore il cane e assaltano il dipartimento veterinaria Federico II (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un raid punitivo, in diretta social, per vendicare la morte del proprio cane: è successo oggi al dipartimento di veterinaria dell'Università di Napoli Federico II.

Alcune persone, per un'emergenza medica, avevano portato il proprio cane presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II affinché gli fosse prestato soccorso dopo averlo curato in una clinica privata. Nonostante i tentativi del personale, l'animale è però deceduto.