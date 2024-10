Mister Movie | Ornella Vanoni svela “Marracash mi ha illusa” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’oro a Ornella Vanoni, che si lascia andare a commenti piccanti su Marracash, Elodie e Adriano Celentano. Scopriamo cosa ha rivelato la cantante milanese. Ornella Vanoni e il primo Tapiro d’oro: frecciatine a Marracash, consigli ad Elodie e pensieri su Celentano La mitica Ornella Vanoni è stata protagonista di un’intervista esilarante a Striscia la Notizia. Valerio Staffelli le ha consegnato il primo Tapiro d’oro della sua carriera, per la lunga attesa di una collaborazione con Marracash. La cantante milanese, con la sua ironia e schiettezza, non ha risparmiato nessuno. Oltre a commentare la mancata collaborazione con il rapper, ha espresso il suo parere su altri personaggi del mondo dello spettacolo. Mistermovie.it - Mister Movie | Ornella Vanoni svela “Marracash mi ha illusa” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’oro a, che si lascia andare a commenti piccanti su, Elodie e Adriano Celentano. Scopriamo cosa ha rivelato la cantante milanese.e il primo Tapiro d’oro: frecciatine a, consigli ad Elodie e pensieri su Celentano La miticaè stata protagonista di un’intervista esilarante a Striscia la Notizia. Valerio Staffelli le ha consegnato il primo Tapiro d’oro della sua carriera, per la lunga attesa di una collaborazione con. La cantante milanese, con la sua ironia e schiettezza, non ha risparmiato nessuno. Oltre a commentare la mancata collaborazione con il rapper, ha espresso il suo parere su altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Mister Movie | Ornella Vanoni si lascia andare su Elodie - “Deve studiare…” - Un consiglio sincero e diretto, che testimonia la sua attenzione per le nuove generazioni di artisti. Ornella Vanoni ed i Consigli a Elodie Oltre alla gaffe sul Tapiro, Vanoni ha condiviso preziosi consigli con la giovane collega Elodie. Con la sua consueta ironia, la cantante ha rivelato di aver ricevuto il celebre Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, ma di non ricordare esattamente il ... (Mistermovie.it)

Ornella Vanoni : “Elodie sa usare il corpo ma deve studiare. Celentano non esce di casa per paura dei virus” - Nell'appuntamento del 21 ottobre, Ornella Vanoni riceverà il Tapiro d'oro di Striscia La Notizia. Intervistata da Valerio Staffelli, la cantante ha detto la sua sulla querelle tra Adriano Celentano e Teo Teocoli. E su Elodie: "Sa usare il corpo, ma deve studiare di più".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ornella Vanoni : “Elodie deve studiare di più e Celentano teme i virus” - Inoltre, Vanoni dà un consiglio alla collega Elodie (“Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce”) e commenta la vicenda Teocoli-Celentano (“Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus”). “Non so perché non la voglia fare, mi dice vedrai, vedrai…”, glissa la cantante che, quando l’inviato le propone di provare con Gino Paoli, aggiunge: “Ma se non sta più ... (Lapresse.it)