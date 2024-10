Milano: striscioni e riflessioni sui rischi del concordato preventivo biennale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Milano, in corso Buenos Aires, questa mattina è apparso uno striscione che attira l’attenzione di passanti e cittadini. La frase “concordato preventivo biennale: non cadere nella trappola! Informati bene prima di aderire!” è un chiaro messaggio lanciato da Federcontribuenti, un’organizzazione che si propone di informare sui potenziali rischi legati alla proposta del governo per il biennio 2024-2025. Questa iniziativa è particolarmente rilevante in una città come Milano, dove si concentra un elevato numero di partite IVA in Italia. L’atto mira a sensibilizzare istituzioni e popolazione riguardo le implicazioni di una misura che stabilisce una base imponibile concordata. I motivi dietro la protesta Federcontribuenti critica non la misura in sé, quanto le modalità attraverso cui viene presentata ai cittadini. Gaeta.it - Milano: striscioni e riflessioni sui rischi del concordato preventivo biennale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, in corso Buenos Aires, questa mattina è apparso uno striscione che attira l’attenzione di passanti e cittadini. La frase “: non cadere nella trappola! Informati bene prima di aderire!” è un chiaro messaggio lanciato da Federcontribuenti, un’organizzazione che si propone di informare sui potenzialilegati alla proposta del governo per il biennio 2024-2025. Questa iniziativa è particolarmente rilevante in una città come, dove si concentra un elevato numero di partite IVA in Italia. L’atto mira a sensibilizzare istituzioni e popolazione riguardo le implicazioni di una misura che stabilisce una base imponibile concordata. I motivi dietro la protesta Federcontribuenti critica non la misura in sé, quanto le modalità attraverso cui viene presentata ai cittadini.

