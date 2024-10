Migranti, Schlein: “Grave La Russa sulla separazione dei poteri, no collaborazione” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Elly Schlein, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornata sulla tensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. La segretaria del Partito Democratico si è soffermata in particolare sulle recenti affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa: “Collaborare con la maggioranza sulla giustizia? Se le premesse sono queste assolutamente nessuna collaborazione. Le affermazioni del ministro Nordio sono gravissime. Uno che nella vita aveva fatto il magistrato dovrebbe sapere che in Costituzione c’è un principio, quello della separazione dei poteri che è messo proprio a garanzia dei cittadini e dei loro diritti democratici. Lapresse.it - Migranti, Schlein: “Grave La Russa sulla separazione dei poteri, no collaborazione” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Elly, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornatatensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. La segretaria del Partito Democratico si è soffermata in particolare sulle recenti affermazioni del presidente del Senato Ignazio La: “Collaborare con la maggioranzagiustizia? Se le premesse sono queste assolutamente nessuna. Le affermazioni del ministro Nordio sono gravissime. Uno che nella vita aveva fatto il magistrato dovrebbe sapere che in Costituzione c’è un principio, quello delladeiche è messo proprio a garanzia dei cittadini e dei loro diritti democratici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Schlein : “Grave La Russa su separazione poteri - no collaborazione” - La spesa sanitaria in tutto il mondo si calcola in rapporto mal Pil. Le affermazioni del ministro Nordio sono gravissime. Elly Schlein, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornata sulla tensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. Schlein: “Numeri dati da Meloni dimostrano che spesa sanità scende” “L’altro giorno Giorgia Meloni si è svegliata dando i numeri e noi la ringraziamo perché ... (Lapresse.it)

Decreto migranti - Giorgia Meloni litiga con le toghe. Scoppia il caso dell’email che fa infuriare la Schlein - . Il commento della premier è stato laconico: “Così parla un esponente di Magistratura democratica”. Tra le soluzioni discusse, si valuta la possibilità di affidare le decisioni sui ricorsi alle Corti d’Appello, un meccanismo già introdotto per le richieste d’asilo. Santalucia ha anche denunciato i “toni di aggressione” verso la magistratura, definendoli senza precedenti. (Dayitalianews.com)

Salvini senza freni su giudici e migranti - la rivolta dei giornalisti del Tg1 dopo l’intervista. Schlein : «Comizio delirante» - «Ancora una volta – si legge nel comunicato diramato da Usigrai – il servizio pubblico diventa megafono dei partiti. Chi dipinge una testata sbilanciata e faziosa viene puntualmente smentito dai numeri. Stamattina è intervenuto il Comitato di redazione (Cdr) del Tg1, con una nota molto critica. Ci aspettiamo che, in vista della sentenza di dicembre, altrettanto spazio sia concesso alle parti ... (Open.online)