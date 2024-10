Messina, bambina di 8 anni muore nella notte in ospedale: era arrivata con un’infezione batterica (Di lunedì 21 ottobre 2024) La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica: era stata portata in ospedale la notte tra sabato e domenica con febbre altissima e una grave infezione batterica in corso. Fanpage.it - Messina, bambina di 8 anni muore nella notte in ospedale: era arrivata con un’infezione batterica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica: era stata portata inlatra sabato e domenica con febbre altissima e una grave infezionein corso.

