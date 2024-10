Lettera43.it - Meloni riunisce il Cdm per varare un decreto e salvare i centri migranti in Albania

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La premier Giorgiaha convocato per lunedì alle 18 un Consiglio dei ministri che dovrebbeunmirato a superare la sentenza della Corte di giustizia europea sui paesi considerati “sicuri” e “non sicuri”. È su quella sentenza che la sezione immigrazione del tribunale di Roma venerdì non ha convalidato il trattenimento dei 12in: per essere considerato sicuro per il rimpatrio dei, un Paese deve garantire la sicurezza in ogni ambito e per tutte le persone. Dato che né l’Egitto né il Bangladesh soddisfano questi criteri, il tribunale ha deciso che inon posso rimanere neiin. Il protocollo prevede infatti che nel paese arrivino solo iprovenienti da paesi considerati “sicuri”.