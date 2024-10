Meloni non molla e il Cdm dà l'ok al dl Paesi sicuri. Nordio gela le toghe rosse (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo aveva annunciato in un rapido punto stampa a Beirut, e in Consiglio dei ministri è passata dalle parole ai fatti. Giorgia Meloni tira dritto sul dossier migranti e, dopo aver spiegato che "è competenza del governo e non della magistratura stabilire quali sono i Paesi sicuri e quali no", risponde con un decreto legge ad hoc ai giudici della sezione Immigrazione del tribunale di Roma che venerdì non avevano convalidato i trattenimenti di 12 migranti in Albania, citando una sentenza della Corte di giustizia europea. Il Cdm vara così un dl che, come spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si compone "di un intervento che sostanzialmente riassume in legge, quindi in fonte primaria, quella che è l'indicazione dei Paesi cosiddetti sicuri. Iltempo.it - Meloni non molla e il Cdm dà l'ok al dl Paesi sicuri. Nordio gela le toghe rosse Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo aveva annunciato in un rapido punto stampa a Beirut, e in Consiglio dei ministri è passata dalle parole ai fatti. Giorgiatira dritto sul dossier migranti e, dopo aver spiegato che "è competenza del governo e non della magistratura stabilire quali sono ie quali no", risponde con un decreto legge ad hoc ai giudici della sezione Immigrazione del tribunale di Roma che venerdì non avevano convalidato i trattenimenti di 12 migranti in Albania, citando una sentenza della Corte di giustizia europea. Il Cdm vara così un dl che, come spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si compone "di un intervento che sostanzialmente riassume in legge, quindi in fonte primaria, quella che è l'indicazione deicosiddetti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ Italia non molla l’Unifil : "Deve restare per la pace". E Meloni vola in Libano - Ma, sempre a giudizio del ministro, "andare via ora minerebbe, forse definitivamente, la credibilità stessa dell’Onu: o c’è Unifil o c’è la guerra", invece i caschi blu devono restare, con nuove regole d’ingaggio, per "esercitare una reale deterrenza". Giorgia Meloni è in Medio Oriente, atterrata ieri notte direttamente da Bruxelles: prima leader occidentale in visita dopo lo scoppio del ... (Quotidiano.net)

Maria Rosaria Boccia non molla la presa su Arianna Meloni. Fdi attacca Berlinguer. A Sangiuliano un ufficio Rai provvisorio - . Maria Rosaria Boccia non molla la presa su Arianna Meloni , alimentando così i sospetti che il vero bersaglio possa andare oltre l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. . L'imprenditrice, dopo le rivelazioni di Bianca Berlinguer da lei solo parzialmente smentite, torna a parlare della presunta telefonata tra Sangiuliano e la sorella della premier, che a suo dire potrebbe essere alla base della ... (Gazzettadelsud.it)

Meloni sull’Ucraina : “Mai cambiato idea - siamo seri e determinati. Non dobbiamo mollare - il destino non è segnato” - Quella guerra era nata come un’operazione lampo, invece assistiamo a uno stallo. Non dobbiamo mollare, il destino non è segnato. . Dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola della propaganda russa. Giorgia Meloni a Cernobbio ha parlato della guerra in Ucraina e ha ribadito la posizione del governo: “Non abbiamo mai cambiato idea, siamo seri e determinati. (Ilfattoquotidiano.it)