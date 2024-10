Gaeta.it - Manuela Villa presenta il suo romanzo “Le note ballerine” a Priverno: un evento da non perdere

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unletterario di grande richiamo si svolgerà adomenica 27 ottobre, con la partecipazione di, una delle artiste più conosciute e apprezzate del panorama culturale italiano. In quella giornata, l’autrice presenterà il suo“Le“, un’opera che affronta con sensibilità e attenzione il tema dei disturbi specifici dell’apprendimento. L’avrà luogo presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, in un contesto che promette di essere mozzafiato. Chi è: un’artista poliedricanon è solo una cantautrice di successo; il suo talento si estende anche al mondo del teatro, della radio e della narrativa. Con una carriera che abbraccia diversi ambiti artistici, è rinomata per il suo impegno su temi sociali e per la sua capacità di comunicare attraverso le diverse forme d’arte.