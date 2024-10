Manca un mese alla maratona di Palermo: si punta alla collaborazione con le "major europee" (Di lunedì 21 ottobre 2024) A meno di un mese dalla ventinovesima edizione, maratona di Palermo getta le basi in vista dell’edizione del trentennale, avviando una importante collaborazione con la Tui Group, pronta a finanziare la promozione dell’evento palermitano che sarà in vetrina agli expo delle più importanti e Palermotoday.it - Manca un mese alla maratona di Palermo: si punta alla collaborazione con le "major europee" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A meno di unventinovesima edizione,digetta le basi in vista dell’edizione del trentennale, avviando una importantecon la Tui Group, pronta a finanziare la promozione dell’evento palermitano che sarà in vetrina agli expo delle più importanti e

